Verrà presentato sabato 25 gennaio al Museo del Mare, nella Cittadella fortificata di Milazzo, alle 17,30, il libro di Cristoforo Tramontana “Quando il mare intona le onde“. Evento organizzato dall’associazione culturale Città Invisibili, Il MuMa e l’Area Marina Protetta Capo Milazzo, con il patrocinio del Comune di Milazzo.

IL LIBRO. Quando il mare intona le onde e la spiaggia diventa palcoscenico di una sfida silenziosa, un pescatore si immerge in un mondo di pazienza, passione e rispetto per la natura. Un libro che è un viaggio affascinante tra le e mozioni e i segreti della pesca, dove ogni battuta diventa una lezione di vita, un’esperienza che va oltre la semplice cattura. Con memorie vissute e saggezza tramandata, Cristoforo Tramontana ci accompagna alla scoperta del surfcasting e dell’arte della pesca, rivelando come l’amore per il mare possa trasformarsi in una filosofia di vita, capace di regalare brividi ed emozioni indimenticabili.

L’AUTORE. Cristoforo Tramontana nasce a Mazzarrà Sant’Andrea il 30 maggio del 1959. All’età di 17 anni, con la sua famiglia, si trasferisce a Milazzo. Proprio qui si sviluppa la passione per il mare, prima con le immersioni subacquee poi con la pesca sportiva. Il primo approccio con l’agonismo risale al 1982.

Nel 1983, incontra il presidente del Club Smeralda Sub, Nino Nicosia, pluridecorato campione di pesca sportiva. L’incontro genera la sua prima tessera FIPS e una straordinaria amicizia che durerà fino alla scomparsa del presidente. Nel 1991 Cristoforo con alcuni amici fonda “il Cormorano”, prima società siciliana a conquistare il titolo Italiano nel 1996. Nel 1992, la prima qualificazione individuale al Campionato Italiano di surfcasting a Lecce. Nel 1995 si trasferisce a Barcellona, nella squadra dell’“Obiettivo Surfcasting”. Qui nel 1997, ottiene l’incarico federale di organizzare il Campionato Italiano Maschile di surfcasting e il Primo Campionato Italiano femminile di surfcasting. In quegli anni, nasce la Coppa dei Campioni (16 società ad organizzare) e Cristoforo, riceve l’incarico di Responsabile delle Relazioni con la Federazione. Nel 2000, rientra a Milazzo, nel Cormorano, e qui concluderà l’avventura agonistica nel 2018.

Nel 2002, la sua prima fatica editoriale. Dopo la pesca, la seconda passione è il biliardo, sport ereditato dal padre sin dall’età di 8 anni. Un maestro del panno verde, gli propone la stesura di un libro nel quale veniva proposta una regola matematica per migliorare le prestazioni. Dalla collaborazione nascono due libri, “Nel segno dei diamanti” e “L’Enciclopedia del Biliardo”.

