Milazzo ospiterà al Palasport, dal 23 al 26 gennaio, la seconda tappa dell’European Youth Basketball League (EYBL Under 17), torneo internazionale che vedrà la partecipazione di otto squadre, quattro europee provenienti da Svizzera, Romania, Repubblica Ceca, Regno Unito, tre italiane (Milazzo, Jesi e Reggio Calabria) e una rappresentativa del Qatar.

La manifestazione, patrocinata dal Comitato regionale FIP Sicilia, è organizzata dall’Asd Svincolati Milazzo, in compartecipazione con l’assessorato allo Sport del Comune di Milazzo e l’Area Marina Protetta Capo Milazzo.

L’evento registrerà una presenza in città per quattro giorni di almeno 250 persone. Un momento di sport ma anche di socializzazione che rappresenterà una vetrina per Milazzo – come ha sottolineato in apertura l’assessore Antonio Nicosia – visto che gli ospiti potranno conoscere le bellezze delle città del Capo visitando in particolare anche il Castello e i luoghi dell’Area Marina sul promontorio.

«Si tratta di un’iniziativa – ha aggiunto il presidente dell’Amp Giovanni Mangano – in favorire non solo il turismo cittadino ma anche quello siciliano».



«Questo è – evidenzia il portavoce della società milazzese, Saverio Maiorana – il più importante torneo giovanile che si disputa a livello europeo. Ed sbarca per la prima volta in Sicilia. Siamo certi che susciterà molto interesse tra gli appassionati».



Il Presidente Riccardo Giambò ha manifestato la sua soddisfazione per essere riusciti ad organizzare a Milazzo una tappa di questo prestigioso torneo che darà anche la possibilità a tanti giovani milazzesi di fare un’esperienza internazionale a casa loro. Ha dato atto che tutto questo è reso possibile pure per la collaborazione ed il sostegno dell’amministrazione comunale che ha deciso di puntare sullo sport e sul turismo sportivo.

Dal punto di vista tecnico per la “Svincolati” si tratta di una grande possibilità di puntare alla tappa finale che porterà alla conquista del titolo EYPL, dopo la vittoria ottenuta nella prima tappa che si è svolta a Rio Maior (Portogallo). Un risultato che ha permesso alla formazione dell’Under 17 d’Eccellenza della Svincolati Academy Milazzo di scrivere una bellissima pagina di sport nella massima competizione europea giovanile dove si è confrontata, ed imposta da protagonista, nei confronti con le più importanti realtà cestistiche europee. A guidarla in terra portoghese è stato il coach Stefano Marisi, con un roster formato da: Riccardo Amato, Matteo Gravina, Emanuele Aliprandi, Alberto De Stefano, Aleksa Ocenas, Leonardo Giunta, Giorgio Alioto, Andrea Pecoraro, Francesco Aiello, Christian Lucia ed il dirigente Danilo Scredi a capo della spedizione. Il team mamertino ha vinto tutte e quattro le gare disputate.

L’ingresso alle partite, che andranno avanti da giovedì a sabato mattina e pomeriggio e domenica solo mattina, è gratuito.

