Il team di Sikè gelato conferma ancora una volta il suo primato fra le gelaterie italiane, conquistando per la terza volta consecutiva i 3 coni del Gambero Rosso. L’ambito riconoscimento è stato ufficializzato a Rimini, nel corso del 46° appuntamento con il SIGEP, Salone Internazionale della gelateria, pasticceria, panificazione artigianale e caffè, che accoglie presso il locale centro fieristico oltre 3000 buyers stranieri ed esperti da tutto il mondo, confermandosi come la più importante vetrina del dolce.

«È davvero un grande onore per noi poter ricevere anche quest’anno i 3 coni, che premiano la nostra costanza nella ricerca dell’eccellenza». Questo il commento della maestra gelatiera Elisa Chillemi, che da anni lavora in gelateria, con l’obiettivo di puntare all’eccellenza. Insignita dei 2 coni nel 2019, la gelateria Sikè ha ottenuto il massimo riconoscimento per la prima volta nel 2023, e la riconferma l’anno scorso e quest’anno.

Giunta alla nona edizione, la Guida Gelaterie d’Italia del Gambero Rosso seleziona e premia, regione per regione, le migliori d’Italia.

«Condividiamo questo successo – dichiara il maestro gelatiere Rosario Leone D’Angelo – con tutti coloro che, scegliendo la nostra gelateria, ci premiano ogni giorno per l’attento lavoro di ricerca e trasformazione delle materie prime, di sperimentazione e rivisitazione delle tradizioni».

