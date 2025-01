A Milazzo l’European Youth Basketball League, in campo 7 squadre d’Europa. Evento degli Svincolati

La città di Milazzo ospiterà dal 23 al 26 gennaio l’European Youth Basketball League (EYBL Under 17), competizione che riunisce le realtà giovanili di diverse squadre europee. Ad organizzarla la società “Svincolati” in compartecipazione con l’assessorato comunale allo Sport.

Nelle scorse settimane si è svolta una prima fase a Rio Maior (Portogallo). Prevista la partecipazione di 7 squadre provenienti da diversi centri dell’Europa e due dall’Italia. Una di queste è proprio la società “Svincolati” che in terra portoghese ha dimostrato tutto il suo valore, vincendo quattro partite e chiudendo al primo posto il proprio raggruppamento.



La manifestazione sarà presentata ufficialmente martedì 21 gennaio alle 12 nella sala giunta del Comune, alla presenza del sindaco Pippo Midili e dell’assessore allo Sport, Antonio Nicosia.



L’evento rappresenta un’opportunità straordinaria per il Comune di Milazzo di acquisire visibilità a livello nazionale e internazionale, grazie alla forte risonanza mediatica garantita dalla diretta streaming sui principali social network e su canali YouTube dedicati. Il torneo, infatti, richiamerà atleti, allenatori, famiglie e appassionati da diversi Paesi, rappresentando non solo un’occasione sportiva di alto livello, ma anche una vetrina per il nostro territorio.

I partecipanti potranno conoscere anche le bellezze di Milazzo: prevista infatti una visita guidata al Castello e una all’Area Marina Protetta.

