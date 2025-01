Maltempo Milazzo, il vento scardina gli infissi di palazzo d’Amico. Cade lampione in via Acqueviole

Pioggia e vento, che nel pomeriggio si sono notevolmente intensificati, non hanno dato tregua a Milazzo. Il maltempo, che si è abbattuto sulla Città del Capo così come su tutto il territorio messinese, ha tenuto impegnati per tutto il pomeriggio i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e la Protezione Civile cittadina. Tanti gli interventi effettuati. Tra i più importanti quello a Palazzo d’Amico dove le forti raffiche di vento hanno scardinato gli infissi e fatto cadere i calcinacci della facciata. Ma anche quello alla piscina comunale. Dove il tetto è stato ulteriormente scoperchiato.

Diversi gli alberi caduti, un lampione dell’illuminazione pubblica è stato piegato dal vento in via Acqueviole, un palo della Telecom si è spezzato alla base in via San Marco. Tutte le strade interessate sono state messe in sicurezza per consentire il transito delle auto.

Per quanto riguarda i Vigili del Fuoco in questo momento sono più di 50 gli interventi espletati dal su tutta la provincia a causa del maltempo (forti venti e pioggia). La maggior parte hanno interessato dissesti statici, alberi pericolanti, una frana nel taorminese, e altre tipologie come ad esempio qualche principio di incendio.

Il maltempo di oggi era stato annunciato ieri dal Dipartimento di Protezione Civile della Regione Siciliana che ha diramato l’allerta rossa. Oggi le scuole sono rimaste chiuse e al Comune di Milazzo è stato attivato il Coc che ha infatti gestito le emergenze della giornata di oggi.

I controlli sul territorio della Polizia Locale e della Protezione Civile andranno avanti per tutta la notte. Fino a mezzanotte, infatti, è previsto il massimo stato di allerta.

“Il fronte temporalesco – scrive Giuseppe Visalli su Meteo MIlazzo e Dintorni- entro 1 ora si sarà spostato verso la Calabria. Le piogge cesseranno e il vento si calmerà, lasciando spazio ad un fine settimana tranquillo”.

