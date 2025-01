Maltempo, 15 interventi dei Vigili del Fuoco nel messinese. A Milazzo cade albero in via degli Orti

Quindici interventi fra alberi pericolanti, dissesti statici e soccorso a persone.

Dalle 8 di stamattina i Vigili del Fuoco sono stati impegnati in piccoli interventi su tutta la provincia messinese.

A Milazzo c’è stato un albero caduto in Via degli Orti. Ma senza aver procurato nessun danno. Sul posto i vigili del fuoco che stanno rimuovendo l’albero e mettendo in sicurezza la strada. E la Polizia Locale per gestire la viabilità.

Una piccola frana, invece, c’è stata a Novara di Sicilia.

