Allerta rossa domani a Milazzo. Il sindaco Pippo Midili firma l’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado della città. La decisione è stata presa dopo che il dipartimento di Protezione Civile ha diramato oggi pomeriggio un avviso di condizioni meteorologiche con stato di allerta rossa per la giornata di domani – venerdì 17 gennaio – Le previsioni ipotizzano forti e consistenti piogge che in alcuni tratti potrebbero assumere il carattere del nubifragio.

Per questo motivo il sindaco Midili ha disposto la chiusura di tutte le scuole cittadine, ai fini della salvaguardia dell’incolumità degli studenti e del personale, stante che in situazioni analoghe si sono verificati allagamenti in quasi tutto il territorio comunale con danni di grave entità alle strade. Indispensabile prestare attenzione oltre che alla pioggia col rischio allagamenti anche alle mareggiate, al forte vento e al rischio caduta alberi e pali. Fondamentale assumere corretti comportamenti evitando spostamenti in aree a rischio se non per reale necessità.

Chiusi anche il Castello, il Cimitero e tutti i luoghi esterni di aggregazione.

Si invitano altresì i cittadini a comportamenti prudenti. Qualsiasi necessità potrà essere segnalata tramite centralino del Comune.

In serata sarà attivo anche il COC – centro operativo comunale – per fronteggiare situazioni di emergenza.

A preannunciare il maltempo stamattina le previsioni di Giuseppe Visalli di METEO MILAZZO e dintorni che ha scritto: «un nuovo peggioramento del meteo inizierà già dalla notte tra giovedì e venerdì con piogge che diventeranno subito intense e persistenti tra Etna, Nebrodi e Peloritani. Le piogge spostandosi andranno spostandosi lungo la provincia fino al passaggio di un primo fronte piovoso nel corso delle prime ore della mattina di venerdì. Successivamente è probabile una temporanea e parziale tregua dalle piogge sulla costa tirrenica fatta eccezione alcune porzioni, come quella tra Patti e Milazzo.

La perturbazione sarà accompagnata da vento forte a tutte le quote. Sul Mar Tirreno (Isole Eolie comprese) il vento principale sarà il Levante, che soffierà moderato fino alla mattina e sostenuto o forte tra il pomeriggio e la sera, con raffiche intorno agli 80 km/h»

