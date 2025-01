Opere non realizzate, il Comune di Milazzo dovrà restituire somme del 2006. Sono 320 mila euro

Opere non realizzate, il Comune di Milazzo dovrà restituire somme del 2006. Sono 320 mila euro

Il Comune di Milazzo dovrà restituire al ministero dell’Economia e delle Finanze 320 mila euro, somme che facevano parte di finanziamenti concessi nel 2006 per un ammontare complessivo di due milioni e 500 mila euro per il restauro del Santuario di San Francesco (2 milioni), la realizzazione di un centro sociale a San Marco (250 mila euro) e di un campo di calcio a Bastione (250 mila euro).

Si chiude dopo 20 anni una vicenda che ha rischiato di creare un nuovo danno economico pesantissimo per palazzo dell’Aquila. Alla fine infatti il provvedimento notificato nella giornata odierna è meno “traumatico” rispetto a quanto si ipotizzava inizialmente. Infatti nel dicembre 2015 il ministero dell’Economia aveva notificato al Comune un altro decreto col quale pretendeva la restituzione di tutte le somme in quanto, secondo gli uffici romani, non sarebbe stato realizzato alcun intervento di quelli previsti.

I riscontri documentali inviati invece lo scorso anno dall’amministrazione hanno fatto emergere invece che sia il restauro del Santuario che la realizzazione del centro sociale a San Marco erano stati realizzati e che l’unico intervento rimasto al palo ha riguardato il campo di calcio di Bastione.

E per questo oggi si chiede la restituzione della somma assegnata (250 mila euro) unitamente ad altri 70 mila che sono state le economie degli altri due appalti.



«Abbiamo contenuto il danno, ma il danno c’è stato – afferma il sindaco Pippo Midili – perché quei 250 mila euro assegnati sono stati impropriamente oltre che inopportunamente spesi per altro nonostante fossero vincolati alla realizzazione del campo di Bastione e oggi dovranno essere restituiti al Ministero attingendo dal nostro bilancio e quindi a scapito di altri interventi che avevamo previsto di fare nell’interesse della comunità. Si tratta di un debito fuori bilancio che a questo punto dovrà essere posto al vaglio del consiglio comunale».

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin