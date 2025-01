Il GS Don Peppino Cutropia riparte con due vittorie nelle prime due di ritorno del campionato di seconda categoria girone C Messina. E con un nuovo allenatore Stefano Alacqua, mister con grandi qualità sportive e umane.

Allenatore con queste licenze: nel 2023 licenza D, nel 2024 Uefa C, di conseguenza Uefa B. Nella scorsa stagione nell’Aquila Bafia (Promozione) è stato allenatore in seconda.



«Attualmente la squadra è seconda in classifica – scrive il presidente Michelangelo Picciolo in un comunicato stampa – ma la cosa più importante è che è stato ritrovato il giusto equilibrio e la voglia di fare bene e essere una famiglia. Ad inizio stagione il mister è stato Alessandro Camattari anche lui una persona preparata molto attento e padre di famiglia vista la sua età 57 anni, lui è stato il primo mister di questa squadra e il mister che ci ha fatto fare il salto dalla terza categoria alla seconda anni fa. Ma per motivi legati al lavoro ha dovuto lasciare. A lui è subentrato Peppe Saraò nel finale del girone di andata, ma anche lui ha dovuto lasciare sempre per motivi lavorativi. E’ stato nostro giocatore nella scorsa stagione ma per infortuni vari ha preferito intraprendere una strada diversa. Ringrazio i mister per tutto quello che hanno fatto e che ancora fanno per questo gruppo. Auguro a Stefano Alacqua di coronare i suoi sogni e di fare un cammino costruttivo con il Don Peppino Cutropia».

