Svincolati Milazzo 76 – Siaz Piazza Armerina 69. Parziali: 22-19, 47-32, 64-47. Uno dei big match di giornata rilancia le quotazioni di alta classifica della Svincolati Milazzo, che supera la Siaz Piazza Armerina riscattando la sconfitta dell’andata e conquistando altri due punti utili in ottica Play-In Gold ed il secondo posto in classifica.

I mamertini partono subito forte con due bombe di Rimsa, la Siaz risponde con i punti di Farina e Rotondo ma sono i padroni di casa a mostrare maggiore lucidità nel trovare la retina grazie ai canestri da oltre l’arco di Lalic e Bolletta. Svincolati Milazzo sul +8, Binelli e Laganà però tengono incollati nel punteggio gli ospiti, costretti a cedere in avvio di secondo quarto di fronte alla tripla di Malual e alle realizzazioni di Lalic e Giannullo.

La Siaz si disorienta, i biancoblù ne approfittano per colpire ancora e volare sul +13. Rimsa fa lievitare il vantaggio (40-24) quasi a metà del periodo. Il timeout chiamato da coach Patrizio non sveglia più di tanto la Siaz, che capitola ancora colpita dalla bomba di Giambò. La gara si incanala sui binari biancoblù, soprattutto quando la Svincolati Milazzo sembra porre il sigillo sulla vittoria nel terzo periodo. Malual e una tripla di Bolletta mettono le ali ai mamertini, che volano sul +21.

La Siaz è tutta nei punti di un Laganà che da solo prova a tenere in vita i suoi. Ferocia e gioco offensivo dei mamertini sono difficili da contenere per i piazzesi, in ripresa però nell’ultimo periodo con un break di 11-0 – sotto di sei soli punti (64-58) – che sembra rimettere tutto in discussione. I ragazzi di coach Priulla, costretto a tenere in panchina Scredi per i postumi di uno stato influenzale, si svegliano dal torpore chiudendo virtualmente la pratica con i punti di Salvatico, Bolletta, Quarta e Giambò.

