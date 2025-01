La milazzese Carla Calabrò, 18 anni, studentessa dell’Istituto Leonardo da Vinci di Milazzo ha conquistato la cintura nera nelle arti marziali, superando una prova riconosciuta dalla Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (Fijlkam).

Appassionata di Judo sin da piccola, dopo anni di duro allenamento nella palestra del Judo Club Pirri, Carla ha affrontato l’esame davanti a una commissione di esperti della Fijlkam, dimostrando non solo abilità tecniche ma anche una grande determinazione e spirito sportivo.

L’esame, che all’interno del palazzetto dello sport di Avola ha visto la partecipazione di molti giovani atleti siciliani. Carla ha impressionato i membri della commissione con la sua performance, eseguendo kata e tecniche di combattimento con precisione e sicurezza.



«È stata un’emozione indescrivibile – confessa la diciottenne milazzese – ho lavorato tanto per raggiungere questo traguardo e non posso che essere grata al mio istruttore il maestro Giuseppe Pirri e alla mia famiglia per il supporto che mi hanno dato. Questo è solo l’inizio, voglio continuare a migliorare e a coltivare la mia passione per le arti marziali».

