Venerdì 24 gennaio prenderà il via Milazzo Classica 2025, stagione concertistica molto attesa dal pubblico milazzese. Quest’anno il cartellone prevede dieci spettacoli che si svolgeranno al Teatro Trifiletti con inizio alle 20.30 e andranno avanti fino a maggio con interpreti italiani e stranieri di livello artistico assoluto.

La stagione, divenuta ormai un “fiore all’occhiello” fra le attività culturali della nostra città, è organizzata da Elvira Foti, pianista e concertista di fama internazionale, che ha tenuto centinaia di concerti in tutto il mondo.

«Vorrei parlare innanzitutto – afferma – sui primi due appuntamenti in programma: inizieremo il 24 gennaio con un “poderoso” spettacolo di Tango, con ben sette musicisti e due ballerini argentini. La settimana successiva avremo un’altra serata straordinaria, proposta per la prima volta a Milazzo, ossia un “Tributo agli Abba”, la celebre band svedese degli anni ’70, considerata tra i gruppi musicali di maggior successo di sempre. Gli spettacoli successivi prevedono una grande varietà di generi musicali, per soddisfare i più svariati gusti del pubblico: le Liriche d’amore (nel giorno di San Valentino), la musica Swing, un concerto con proiezioni dedicato alle musiche di Nino Rota scritte per i film di Fellini, un omaggio a Piazzolla, le Colonne sonore di Ennio Morricone, la musica tzigana».

«Il 14 marzo – prosegue Elvira Foti – su richiesta di numerosi abbonati, terrò io stessa un concerto per pianoforte a quattro mani con mio marito, il pianista Roberto Metro, in cui eseguiremo un programma molto accattivante, dedicato a celebri brani orchestrali, in un’inedita versione per duo pianistico. Infine, “dulcis in fundo” la stagione si chiuderà (il 9 maggio) con uno spettacolo di Flamenco a cura della compagnia “Antares”, composta da due musicisti e quattro ballerini spagnoli».

Milazzo Classica è legata anche al mondo della scuola e rappresenta un’importante offerta didattico-formativa, molto apprezzata da tutti i dirigenti degli Istituti scolastici coinvolti. Gli artisti, impegnati nella stagione, oltre agli spettacoli serali, tengono anche delle lezioni-concerto mattutine (sempre al Trifiletti) per gli studenti, durante le quali si esibiscono in modo informale e dialogano con loro, con l’intento di avvicinare i giovani al meraviglioso mondo della Musica e dell’Arte.

«L’aspetto didattico di Milazzo Classica – conclude- mi rende particolarmente orgogliosa come docente di Educazione Musicale e, fra l’altro, mi impegna anche nel ruolo di “talent scout”, andando a scovare nelle scuole i migliori talenti, cui viene data la possibilità di esibirsi nel cosiddetto “avant-concert” che precede ogni spettacolo serale. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti: basti pensare che esattamente un anno fa abbiamo presentato al pubblico del Trifiletti la piccola Carlotta D’Amico (nome allora sconosciuto ai più), che solo sei mesi dopo ha vinto il concorso canoro “Io Canto Family”, show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker ed ora è una piccola “star” nazionale, scritturata per concerti e prestigiose pubblicità televisive».

