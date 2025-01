Il consiglio comunale ha bocciato a maggioranza tre mozioni che erano state presentate dal consigliere Damiano Maisano. La prima riguardava la proposta di applicazione di tariffe agevolate per i residenti del Comune di Milazzo per biglietti di viaggio andata e ritorno per le Isole Eolie (Residenti Card).

Un articolato dibattito con posizioni contrapposte dopo che Massimo Bagli ha proposto di sostituire le categorie dei soggetti beneficiari inserendo soggetti che abbiano la necessità di recarsi nelle Isole Eolie per comprovate ragioni di lavoro, di durata non inferiore ad una settimana lavorativa; per sottoporsi ad accertamenti diagnostici, o visite mediche; tesserati con società sportive dilettantistiche per lo svolgimento di competizioni sportive. Evidenziando che la mozione rispondeva ad esigenze molto sentite in città, Maisano sosteneva la sua azione voleva essere uno stimolo all’amministrazione affinché si facesse carico di sollecitare la Regione ad attivarsi in tal senso considerato che Milazzo è porto principale per il collegamento con le Isole.

Di diverso avviso i consiglieri di maggioranza Alisia Sottile, Santi Saraò, Franco Rizzo, Fabiana Bambaci e Maria Magliarditi, che invitava quindi Maisano a ritirare la mozione. Giuseppe Crisafulli invece ribadiva che la mozione serviva a impegnare l’amministrazione ad interloquire con la regione. Oliva rimarcava l’orientamento del consiglio per ritiro della mozione, per poi procedere alla stesura di una nota da inoltrare alla regione. Più che una nota, trasformare la mozione in un ordine del giorno, secondo Lorenzo Italiano, con possibilità di ottenere il beneficio auspicato dalla regione, in presenza di un documento unico che coinvolgesse tutta la deputazione. Alla fine però la votazione si è chiusa con il risultato di 3 voti favorevoli (Lorenzo Italiano, Giuseppe Crisafulli, Damiano Maisano), 1 astenuto (Massimo Bagli) e 16 contrari (Santina Sgrò, Alisia Sottile, Maria Magliarditi, Rosario Piraino, Antonino Amato, Valentina Cocuzza, Maria Sottile, Santi Saraò, Giuseppe Stagno, Antonino Italiano, Alessandro Oliva, Francesco Rizzo, Fabiana Bambaci, Mario Sindoni, Alessia Pellegrino, Danilo Ficarra. Stessa sorte per la mozione relativa alla istituzione di una commissione di indagine sul funzionamento del depuratore comunale, respinta con 14 voti contrari, 3 favorevoli e 1 astenuto e per quella che proponeva il rifacimento della segnaletica stradale, per il fatto – come hanno sottolineato gli esponenti della maggioranza – che buona parte era stata già effettuata dall’amministrazione comunale.

I lavori proseguiranno giovedì 16 gennaio sempre alle 19.

