Incidente in via Concordia a Olivarella (nella strada che precede il cavalcavia che conduce all’ospedale di Milazzo). Non si conosce ancora la dinamica ma sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco e il 118 per estrarre persone rimaste intrappolate tra le lamiere.

Sul posto arrivata una pattuglia dei Carabinieri e la Polizia Locale anche per gestire la viabilità che ha subito un notevole rallentamento. Strada chiusa al transito. I carabinieri, per consentire le operazioni di soccorso e per i rilievi, hanno chiuso la viabilità all’incrocio di Olivarella, verso Milazzo da entrambi i lati, subito dopo l’ospedale. Sul posto anche una pattuglia della Polizia di Milazzo.

AGGIORNAMENTO. Nessuno in pericolo di vita. Ad essere estratto dalle lamiere un 62enne che era rimasto bloccato. Ferita anche la moglie entrambi trasportati all’ospedale Fogliano non in gravi condizioni.

Poco dopo le 18.30, per cause ancora da accertare, sono entrate in collisione due autovetture, una Ford Focus e una Nissan Jukead. Uno dei due mezzi è finito contro il guard rail.

