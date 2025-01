Si rinnova anche nel 2025 l’incontro con la ISS di Giordano Piras, che farà visita alla scuola calcio del presidente De Luca nelle giornate del 24, 25, 26 gennaio. All’iniziativa sarà presente la campionessa Melania Gabbiadini, oltre 100 presenze in Serie A ed in Nazionale, che curerà la formazione individuale delle giovani calciatrici. L’incontro è aperto a tutti i giovani calciatori del comprensorio dai 14 agli 8 anni.

Le centinaia di esercizi codificati dal metodo ISS sono stati progettati per analizzare, portare a piena consapevolezza e risolvere ogni singolo errore del calciatore (giocatore di movimento e portiere) nella postura, nel movimento e nel dominio della palla. Grazie ad azioni ripetute migliaia di volte, e ad un incremento progressivo del tasso di difficoltà, si ottiene la completa correzione del gesto calcistico arrivando ad un “automatismo cosciente”.



Gli obiettivi come Scuola calcio Individuale: dare all’allievo una conoscenza delle gestualita’ tecniche totale; aiutare l’allievo a sviluppare l’ intelligenza calcistica; fare in modo che l’allievo sia creativo; insegnare la cultura del lavoro (allenamento); sportività, rispetto per l’avversario; la vittoria è importante ma non più della prestazione o della personalità, fare in modo che il gioco calcio sia vissuto come uno sport divertente da giocatori, istruttori e genitori.

Info 349 693 3880 oppure 393 143 6517

