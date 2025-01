“Basket per il Sociale”, la Svincolati Milazzo dona abbonamenti alle famiglie indigenti. In sette comuni

Dieci abbonamenti gratuiti per assisstere alle partite di basket per ciascun comune che ha aderito all’iniziativa “Basket per il Sociale” della Svincolati Milazzo. Sette i comuni coinvolti: Milazzo, San Filippo del Mela, Pace del Mela, Venetico, Santa Lucia del Mela, San Pier Niceto e Spadafora.

Grazie al supporto delle amministrazioni locali, sono stati donati dieci abbonamenti gratuiti per ciascun comune, destinati alle famiglie più indigenti, con l’intento di offrire loro qualche ora di svago. Un’iniziativa che si rivolge non solo agli adulti, ma anche ai più piccoli, per aiutarli a vivere momenti di divertimento e socialità attraverso lo sport.

«Un particolare ringraziamento va all’Assessore allo Sport di Milazzo, Antonio Nicosia – scrive la società milazzese in un comunicato stampa – per il suo prezioso contributo e per aver sostenuto con impegno questa iniziativa, oltre che ai sindaci e agli assessori allo Sport dei comuni coinvolti. Il loro supporto è stato fondamentale per raggiungere l’obiettivo di estendere questa iniziativa di solidarietà a ben sette comuni limitrofi, un segno tangibile di come lo sport possa unire la comunità e diventare un veicolo di aiuto reciproco».

«Siamo felici – conclude – di aver coinvolto tanti comuni e di poter contribuire, anche con un piccolo gesto, a migliorare la qualità della vita delle famiglie in difficoltà. Lo sport è un linguaggio universale che ha il potere di avvicinare le persone e di offrire momenti di gioia, che possono fare la differenza,” ha dichiarato Riccardo Giambò, il presidente della Svincolati Milazzo. La Svincolati Milazzo continuerà a impegnarsi in iniziative simili, rafforzando sempre di più il legame con il territorio e con la comunità, nella speranza che il basket e lo sport in generale possano essere sempre più un’opportunità di crescita, inclusione e solidarietà»

