Si è conclusa il 6 gennaio, con grande partecipazione di pubblico, e un’atmosfera carica di emozioni, la Mostra-Concorso dei Presepi organizzata dalla società E20Divini. L’evento, che si è svolto dal 22 dicembre al 6 gennaio nei locali dell’Ex Ritrovo Diana, ha registrato un’affluenza straordinaria di quattromila visitatori.

La mostra ha visto la partecipazione delle scuole del comprensorio Mamertino, che si sono sfidate con creazioni originali e cariche di significato, suddivise in tre categorie: “Miglior Presepe 2024”, “Creatività e Originalità” e “Tradizioni e Valori Natalizi”. I visitatori stessi hanno votato decretando i vincitori.

I Vincitori

“Miglior Presepe 2024” è stato assegnato all’ITET Leonardo Da Vinci con l’opera “Mare Nostro”, una rappresentazione simbolica e toccante. Il presepe raffigura una lancia in un mare in tempesta, con migranti senza volto che, nonostante il dramma, assistono al miracolo della vita rappresentato dalla Natività al centro della scena.

Per la categoria “Creatività e Originalità”, il premio è andato all’I.C. Primo Milazzo G. Piaggia con “Luce”, un’opera innovativa realizzata all’interno di una scatola in prospettiva. L’opera mette in contrapposizione termini come odio e guerra con quelli di speranza, arricchita da un QR code che raccontava il processo creativo.

Nella categoria “Tradizioni e Valori Natalizi”, si è distinto l’I.S. Renato Guttuso con “Conaltri occhi”, un presepe che celebra la tradizione siciliana peloritana, impreziosito da frutta, fiori e dolci tipici.

I riconoscimenti sono stati consegnati dal Sindaco di Milazzo, Pippo Midili, accompagnato dagli assessori Angelo Maimone, Lidya Russo, e Antonio Nicosia, alla presenza di altre autorità locali.

Non solo Presepi: laboratori e pasticceria d’eccellenza

La mostra ha offerto anche momenti formativi e di intrattenimento grazie a due laboratori:

Un laboratorio di lettura curato da Angelica Furnari.

Un laboratorio di pasticceria, “Le Mille e una torta di Titti”, diretto da Titti Scolaro, che ha visto la partecipazione di noti pastry chef: Filippo Nici e Milena Russo della pasticceria “La Cometa” di Mirto, e Giacomo Biviano e Maria Crivelli della “Pasticceria da Marisa” di Lipari.

“Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa iniziativa: i bambini e i ragazzi delle scuole, i loro docenti, l’amministrazione comunale che ci ha concesso i locali dell’Ex Ritrovo Diana, e i ragazzi del servizio civile che ci hanno supportato durante l’evento” – ha dichiarato Verdiana Venuto di E20Divini.

Un evento che ha unito arte, tradizione e creatività, e che si è concluso con le note della fisarmonica di Salvatore Pino, Pynays, e di Francesco Bonarrigo, dj Frank.

