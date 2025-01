Straordinario avvistamento stamattina a Milazzo. Tre Cigni reali nella spiaggia di Ponente.

Il Cigno reale è una specie che raramente arriva in Sicilia per passare l’inverno, quindi è un dato davvero importante per la nostra zona.É bene non disturbarli, non lanciare cibo o avvicinarsi troppo.

«Le foto – precisa Carmelo Isgrò- sono state scattate da Santino Cuzzupè (che ringrazio, insieme ad Alicia Sottile per la segnalazione) precisamente nel tratto tra la Gobba del Cammello e il Lido La Fenice»

I cigni hanno poi preso il volo in direzione Isole Eolie.

«Se qualcuno dovesse avvistarli nuovamente – continua Carmelo – é pregato di segnalarlo. Nel novembre del 2023 c’era stato l’avvistamento di un gruppo di Cigni a Milazzo, in Marina Garibaldi ma quello prima risaliva addirittura al 2006, quasi fa».

