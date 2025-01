I rappresentanti di Fratelli d’Italia di Milazzo si sono riuniti insieme all’onorevole Pino Galluzzo, la coordinatrice cittadina del Circolo territoriale, Ivana Bonaccorsi, gli assessori che rappresentano il Partito FdI nella Giunta comunale del Sindaco Midili, Roberto Mellina e Natascia Fazzeri, i consiglieri rappresentanti del partito a Palazzo dell’Aquila, Mario Sindoni, Alessia Pellegrino, Rosario Piraino, Fabiana Bambaci, il presidente della Amp Capo Milazzo, Giovanni Mangano, il coordinatore territoriale di Gioventù Nazionale Dario Nostro.

Assente per motivi di salute, il consigliere Pippo Doddo.

Diversi i temi affrontati nella riunione, dalla programmazione delle attività che il Partito realizzerà sul territorio, alla politica di condivisione e sostegno all’amministrazione Midili, all’organizzazione del prossimo Congresso di Partito, preliminare al rinnovo delle cariche dirigenziali del Circolo.

La riunione, che si è svolta con spirito di grande coesione e condivisione di vedute per il futuro del partito è stata anche occasione di spunti per l’individuazione dei temi che saranno sviluppati nel prossimo futuro, a partire dalla riorganizzazione locale, e la promozione delle risorse del territorio. Si partirà infatti con un ciclo di eventi divulgativi, che vedranno coinvolti i dirigenti ed altri esponenti regionali e nazionali del Partito, su temi utili alla qualificazione delle risorse nell’ambito delle filiere del nostro territorio, a partire dall’agroalimentare e vivaistico per proseguire con i temi delle diverse aree produttive locali. A breve il programma.

