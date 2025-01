Sono di Gianluca Alibrando gli abiti indossati da Federica Panicucci durante la notte di Capodanno targata Mediaset andata in onda da Catania.

Lo stilista milazzese ha creato i due vestiti indossati durante la serata e quello scelto dalla nota conduttrice durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento. Un completo rosso.

Alibrando, noto nel mondo dello spettacolo italiano e scelto da diverse attrici e vip per la sua eleganza, è riuscito con il suo inconfondibile stile a enfatizzare la raffinatezza della Panicucci. Uno stile talmente vario ed elegante da non passare inosservato. Come già in passato, le sue creazioni sono finite sulla stampa nazionale e su tutte le testate di settore.

Il primo abito della diretta realizzato da Alibrando è quasi un secchio contenente scie e stelle della Via Lattea: il mini dress color nude tempestato di punti luce sino al collo ben fasciato è racchiuso in un trench quasi voluttuoso con abbottonatura centrale singola, collo revers ampio e arrotondato e sceso sino ai piedi, interrotto da due spacchi sensuali e molto ampi. Le spalline sono sostenute, le maniche avvolgono le braccia di Federica senza fasciarle troppo e qui possiamo assaporare tutta l’esperienza couturier di Gianluca. La nuance champagne delicata poi è un vero tripudio di stile, quasi percepibile sul palato.

Uno stile completamente diverso, invece, per il secondo abito, dal fascino che solo all’apparenza sembra più contenuto, ma che cattura la luce ogni millesimo di secondo. Anche qui vediamo il gusto di Alibrando nell’allungare al massimo la silhouette con i long dress, tempestandolo di piccole lastre nere lucide, magneti per i fari del palco.

La passione di Gianluca, classe 1989, ha radici lontane. «Ho sempre avuto la voglia di rendere belle le donne. Già a 14 anni sapevo che avrei voluto fare lo stilista».

Frequenta l’istituto d’arte di Milazzo e dopo il liceo artistico si trasferisce a Roma e poi a Milano dove riprende gli studi. Frequenta l’Istituto di Moda Burgo e poi la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA). Ma invece di scegliere le grandi maison, Gianluca decide di tornare nella sua città di origine. Milazzo, in Sicilia.



«Ho mandato tanti curriculum, ma alla fine non mi sono mai presentato ai colloqui. Mi sono formato da solo e volevo continuare così. Nel 2018 ho fondato il mio brand omonimo. Nonostante avessi scelto Milano ho sentito l’esigenza di tornare nella mia terra ed iniziare tutto da qui. Ed è stata la scelta giusta. Perché con passione e determinazione si riesce a realizzare tutto ciò che si desidera, così è stato per me. Non ho mai gettato la spugna, se credi veramente in qualcosa fai di tutto per ottenerlo».

Nasce così il suo primo atelier. Arrivano le prime richieste delle clienti. E il successo.

Gianluca Alibrando, infatti, ha vestito attrici in diversi red carpet, dal festival di Cannes, a Sanremo, alla prima della Scala. E ha cavalcato le passerelle della Milano Fashion Week.

Il suo primo approccio alla rassegna milanese è avvenuto poco prima della pandemia con la sua collezione Primavera/Estate 2020 ed è andato avanti fino a febbraio 2023 quando ha presentato i suoi abiti Autunno/Inverno 203-24 al prestigioso Palazzo Visconti.

Il suo secondo atelier, dove attualmente lavora, è un ambiente dove è possibile colloquiare in serenità ed ascoltare le esigenze delle clienti. Soprattutto delle spose. «La cosa che mi rende felice – conclude – è quando le donne mi dicono “questo abito lo sento mio”».

