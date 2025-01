Si è svolta la quinta edizione dei Tirrenico Award, la cerimonia di premiazione promossa dalla redazione del giornale online il Tirrenico e che racchiude le eccellenze enogastronomiche siciliane. A condurre l’evento David Anastasi – vice direttore – e Santi Cautela nella doppia veste di direttore e presidente di giuria.

Quest’anno l’iniziativa che ha avuto il patrocinio della palestra FKT, ha preso il via con il saluto istituzionale dell’assessore alle attività produttive del Comune di Milazzo Angelo Maimone e si è svolta a Milazzo nei locali dello Shore Restaurant e Lounge.

La manifestazione si è aperta con il premio speciale alla Città di Catania per la Città Movida dell’anno, con il ritiro del premio dell’Assessore comunale di Catania per le attività produttive Giuseppe Gelsomino che ha parlato degli eventi catanesi. Successivamente una menzione speciale è stata consegnata a Mariagrazia Barbagallo delegata AIS Catania per l’impegno nella realizzazione dei percorsi enogastronomici del 2024 tra cui appunto I Colori del Gusto.



«Quest’anno – commenta Santi Cautela – l’iniziativa ha avuto un respiro regionale, abbiamo infatti messo insieme il meglio dei nostri tour del 2024 in Sicilia sia per la parte food che per la parte legata agli eventi e alla movida. Mi preme ringraziare non soltanto i nostri sponsor e la redazione tutta del Tirrenico ma anche i singoli premiati per l’alto valore professionale che hanno apportato a questa edizione speciale che prefigura e anticipa il lavoro sulla prossima guida cartacea del Tirrenico che uscirà a giugno 2025»

I PREMIATI:

Per la categoria Food

Miglior Chef a Nino Ferreri (Limu Bagheria)

Miglior Pizzaiolo: Matteo La Spada (L’Orso in Duomo e Blanco Messina)

Miglior Ristorante al Modì (Torregrotta)

Migliore Steakhouse al Macellaio di Panarea

Miglior Pastry Chef: Mario Cortese (per il secondo anno consecutivo)

Miglior Lounge Bar: Timoleone Taormina

Per la categoria Wine

Miglior vino rosso: Nocera di Bonavita

Miglior Spumante: SaxaNigra di Destro

Miglior Bianco: Sgarretta Grillo di Giovinco

Miglior Distillato Siciliano: Ciauru Gin

Best Wine Experience: Cantine Fina (Marsala)

Categoria Event

Miglior evento dell’anno: Ferragosto alla Baia di Milazzo

Premio Movida: Città di Catania

Best Disco: Nu Doganae Catania

Best Barman: Daniele De Carolis (L’Orso in Duomo e Blanco Messina)

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin