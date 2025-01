Un anno ricco di interventi per il corpo di Polizia Locale. E’ quanto emerge dal report di fine anno del comandante Giacomo Villari. Un report quello dei dodici mesi del 2024 che contiene non solo i numeri relativi ai controlli effettuati ma che – come lo stesso dirigente ha precisato – pone le basi per l’incremento di altri servizi per il 2025.

VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA. I verbali sono stati in tutto 15.424 di cui 452 per doppia fila, 1694 per sosta sul marciapiede e ben 6680 per non aver pagato gli stalli blu.



«Numeri importanti – ha chiarito Villari – che portano ad una inevitabile riflessione su alcune abitudini radicate nel cittadino che vanno corrette. Ci tengo a precisare che non si tratta di un accanimento contro l’utenza ma piuttosto la necessità di rendere le strade più sicure».



INCIDENTI. Centocinque gli incidenti rilevati con un incremento del 26%, non legato all’aumento dei sinistri quanto piuttosto – ha chiarito anche qui il comandante – da un maggiore intervento del corpo di polizia municipale sul luogo dell’incidente. «Una necessità – svela il comandante – che l’Arma dei Carabinieri ci aveva chiesto perché in passato c’era stata la tendenza a non recarsi sul luogo e gestire di conseguenza le varie fasi che un incidente richiede».



POLIZIA AMBIENTALE. Anche sul fronte della polizia ambientale, l’incremento si è fatto notare, con 14 verbali elevati a chi ha acceso fuochi impropriamente, bruciando materiale plastico e non semplice fogliame. O ancora, per errato conferimento dei rifiuti sono 360 le infrazioni e tra questi, molti sanzionati non sono neppure del comune mamertino ma si spostavano appositamente in città per gettare impropriamente i rifiuti.



SOSTA CAMPER. Un altro dato rilevante riguarda la sosta selvaggia dei camper a Ponente: i controlli costanti hanno permesso il rispetto dell’ordinanza sindacale di divieto.

EDILIZIA. Ancora, i controlli sull’edilizia, 52 nello specifico di cui 10 sanzionati e quelli sulle attività commerciali che, come lo stesso Villari ha sottolineato “sarà un’attività che nel 2025 verrà incrementata a garanzia della sicurezza dei cittadini, sia come ambulantato che come controlli igienico sanitari”.

SUOLO PUBBLICO. I dati del 2024 non sono confortanti perché su 112 controlli di occupazione del suolo pubblico 53 attività commerciali sono state sanzionate, mentre per quel che concerne il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, due controlli hanno portato ad elevare altrettante sanzioni ad attività di ristorazione.

CONTROLLI SU STRADA. Ripresi anche i controlli su strada, attraverso posti di blocco mirati. Quest’anno ne sono stati effettuati 62 con 859 persone controllate, 87 violazioni al Codice della Strada e 18 casi di mancata revisione del mezzo.



STALLI DISABILI E PASSI CARRABILI. Per quanto riguarda il controllo straordinario sugli stalli disabili e i passi carrabili su 359 stalli disabili controllati, 60 sono stati revocati. I passi carrabili verificati sono stati 978 controllati: 26 cartelli erano posti abusivamente e quindi rimossi, 257 invece le autorizzazioni rimosse per irregolarità.



SERVIZIO TRASPORTO PUUBBLICO. Infine un dato anche sul nuovo servizio di trasporto pubblico che da aprile è stato dato in gestione alla Sais. In questo arco di tempo (sino a novembre) sono state fatte 11638 corse e i mezzi utilizzati da 53685 passeggeri.

