Completato il censimento delle oltre ventimila sepolture presenti nei 50mila metri quadrati del gran camposanto di Milazzo. La comunicazione arriva dall’assessore ai servizi cimiteriali Angelo Maimone. Prossimo passo sarà il collegamento della piattaforma ad un display che sarà installato all’ingresso del gran camposanto che consentirà ai cittadini di individuare la tomba del loro caro defunto. Inizialmente sarà possibile fruire delle funzionalità di base, come la gestione dei dati, la localizzazione dei defunti e delle lampade votive.



«Credo che si tratti di una svolta – afferma Maimone – per andare incontro alle esigenze di molti cittadini. Un ulteriore intervento, aggiunto a quello della realizzazione dei loculi, per evitare che, come in passato, possa verificarsi il problema delle tumulazioni per mancanza di celle, ma anche al ripristino delle fontane e l’acquisto di sei scale per coloro che devono raggiungere le celle dei loro cari posti nei punti più alti. Inoltre, sono stati ristrutturati i locali della sala mortuaria e quelli del custode cimiteriale»

L’assessore ha anche annunciato che da quest’anno sarà garantito, due giorni a settimana, uno sportello “front office” nei locali del cimitero per raccogliere in modo strutturato una serie di segnalazioni e richieste specifiche dei cittadini. Si tratta, per esempio, di segnalazioni di atti vandalici, guasti a fontane o lampade votive e problematiche varie, lamentele per il ritardo nell’espletamento di alcune pratiche, di richieste di informazioni o assistenza sia ai cittadini, sia alle ditte che operano all’interno del cimitero comunale.

In cantiere anche la modifica del regolamento per le concessioni cimiteriali. «È stato depositato in Consiglio comunale – conclude l’assessore – ed avrà come punti salienti quello di dare la possibilità al coniuge superstite di avere in concessione la cella attigua; ai portatori di handicap, riconosciuti invalidi al 100%, di aver assegnato un loculo di facile accesso e a chi si trova in difficoltà economica dare la possibilità di richiedere la rateizzazione del costo del loculo».

