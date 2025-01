Riscuote un bel successo il capodanno milazzese in piazza, regalando a coloro che hanno affollato piazza della Repubblica una serata di festa, dimostrazione che l’energia e l’entusiasmo della comunità sono la chiave per il successo di ogni evento.

Ad esprimere soddisfazione tramite una nota sono stati i consiglieri del gruppo “Cambiamente” (Nino Italiano, Antonio Amato e Maria Magliarditi).



«Vogliamo esprimere – hanno scritto – un sentito ringraziamento ai DJ locali che con passione e talento hanno reso questa serata speciale: Ivan La Rosa, Marco Sergente, Domenico Saraó (OV), Vincenzo Carcione, Steno P e Dario Nania. Un grazie di cuore anche a Giovanni Remigare, che con professionalità ha condotto la serata come presentatore. Nonostante qualche critica dovuta all’assenza di artisti di richiamo nazionale – si legge – i nostri ragazzi locali hanno dimostrato che Milazzo può contare su professionisti capaci di regalare emozioni, far ballare e divertire l’intera piazza. La loro musica e il loro entusiasmo hanno contribuito a creare un capodanno vivo e partecipato, valorizzando ciò che di più autentico offre il nostro territorio. Questa iniziativa ha rappresentato un’importante occasione per le attività commerciali, che hanno beneficiato della grande affluenza, portando un buon impulso all’economia locale. Eventi come questo dimostrano quanto sia fondamentale proseguire su questa strada, favorendo momenti di aggregazione che uniscono la comunità e sostengono il tessuto commerciale di Milazzo. Un plauso va all’amministrazione comunale e al Sindaco, che con questa scelta sono riusciti a garantire un risultato straordinario. È la dimostrazione che, con impegno, creatività e valorizzazione delle risorse locali, si possono ottenere grandi risultati anche senza grandi budget. Ci auguriamo che si continui con la usate iniziative in futuro, e che si possa continuare con una programmazione di eventi che portino luce, vita e opportunità alla nostra città durante tutto l’anno».

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin