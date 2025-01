L’assessore alla Protezione civile Francesco Coppolino tira le sonne e fa un bilancio delle attività svolte durante il 2024. Non solo Protezione Civile ma anche le attività inerenti le deleghe ricevute dal sindaco in materia di Polizia Locale, Pari Opportunità e Politiche Giovanili.

Un bilancio che l’assessore Coppolino ha voluto presentare alla città con il dirigente della Polizia Locale Giacomo Villari che ha fatto un report dell’attività svolta dal settore da lui guidato, i responsabili degli uffici di Protezione Civile, Annamaria Prestipino e Servizi Sociali Filippo Santoro, i rappresentanti della Consulta Giovanile Dario Nostro e della Consulta delle Donne Alessia Recupero, i rappresentanti del gruppo consiliare “Cambiamente” (Maria Magliarditi ed Antonio Amato), l’ingegnere Stefano Rotti, responsabile del gruppo di volontari della Protezione civile, l’esperto agronomo Pietro Formica.



«Ho voluto questo incontro – ha esordito Coppolino – sia per informare la città di quanto fatto nel delicato settore della Protezione civile, sia per ringraziare tutti coloro che hanno collaborato a quella che sembrava all’inizio una sfida e che oggi è stata vinta. Un impegno che ha portato non solo alla nascita del Gruppo dei volontari della protezione civile del Comune di Milazzo, riconosciuto a livello regionale, ma anche di portare al traguardo il Piano di protezione civile comunale e, grazie al grande lavoro della prefettura, di quelli di emergenza delle industrie Ram e A2A. Avere un corpo di volontari tutto nostro non è solo un vantaggio maggiore nel caso di problemi o calamità varie ma ci permetterà da adesso in avanti di poter attingere a finanziamenti prima impensabili»



«Il Comune di Milazzo ha ottenuto dal dipartimento regionale di protezione civile quasi 80 mila euro per affrontare l’emergenza idrica dei mesi scorsi, consentendo di elargire il risarcimento a quanti si sono adoperati per i primi soccorsi; 32mila euro per l’acquisto di una propria attrezzatura di primo soccorso così come la dotazione di due autobotti, una donata dalla protezione civile l’altra riparata con il contributo comunale di 24,393mila euro oltre l’acquisto di un pick-up, indispensabile in particolari condizioni difficili. Dietro questi numeri però ci sono state e ci saranno in futuro persone, volontari che hanno deciso di mettersi a disposizione della città per prestare aiuto, dare sicurezza durante le manifestazioni, supporto durante le copiose piogge: tutti a titolo gratuito, per un totale di ore lavorate pari a 1830 con squadre composte in media da sette unità».

Concetti ribaditi da Rotti.

«Il Comune di Milazzo ha deciso di investire sulla prevenzione, un concetto apparentemente astratto, ma i cui risultati si vedranno fra qualche anno anche se la gente ha già notato la nostra presenza sul territorio».

Quindi i contributi dell’architetto Prestipino e dei rappresentanti delle due Consulte che hanno sottolineato l’attenzione che l’assessore sta rivolgendo a questi organismi, creando tutte le condizioni per un rilancio e una partecipazione attiva nella vita sociale della città.

Da ultimo un ringraziamento a Coppolino da parte della consigliera Maria Magliarditi a nome del gruppo cui fa riferimento l’esponente della giunta Midili.

«I risultati odierni – ha detto Magliarditi – sono frutto dell’impegno costante, quotidiano, del nostro assessore. Tante piccole cose, tanti cambiamenti così come noi auspichiamo nel percorso politico che abbiamo intrapreso e del quale ringraziamo oltre al sindaco, anche i nostri riferimenti regionali ed in particolare l’assessore Tamajo. C’è ancora tanto da fare, ma con l’entusiasmo e la determinazione sono certo che traguarderemo risultati importanti».



