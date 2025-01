Stasera festa in Piazza della Repubblica per salutare il 2024 e dare il benvenuto al 2025.

La serata avrà inizio subito dopo la mezzanotte con musica, ballo e divertimento che saranno gli ingredienti per festeggiare tutti insieme il nuovo anno.

Ad animare la storica piazza cittadina i più noti Dj rossoblù: Marco Sergente, Steno P., OV, Ivan La Rosa e Vincenzo Carcione.

Presenta Giovanni Remigare.

«Milazzo vuole festeggiare la magia di San Silvestro con una serata dedicata ai nostri cittadini – ha detto il sindaco Pippo Midili – per ballare, riunirci come comunità, divertirci in sicurezza e vivere insieme un Capodanno bellissimo»

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin