In merito alle recenti notizie circolate sulla chiusura della mostra/concorso dei presepi oggi arriva la smentita di E20Divini. «Ci teniamo – scrivono in una nota stampa – a smentire categoricamente quanto riportato riguardo alla presunta chiusura della mostra/concorso dei presepi all’ex Ritrovo Diana. Precisiamo che la mostra è rimasta chiusa soltanto la mattina del 25 e del 26 dicembre per permettere ai ragazzi del servizio civile e agli organizzatori di trascorrere le festività con le proprie famiglie»

La mostra continua regolarmente secondo il calendario stabilito.

Aperti la mattina dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 17 alle 20.

Fino ad oggi, la mostra ha registrato oltre 3.500 presenze, tra famiglie, scuole e cittadini che hanno partecipato con entusiasmo, visitando e votando le tre categorie in concorso.

«Leggere – continuano – che la mostra sia stata un “flop” è non solo falso, ma anche profondamente irrispettoso nei confronti degli studenti e dei docenti che hanno lavorato con dedizione a questo progetto. Questa iniziativa ha l’obiettivo di riportare l’arte presepiale in città, unendo tradizione e innovazione grazie al talento e all’impegno degli studenti delle scuole cittadine. È un progetto che parla di comunità, di creatività e di passione, e ogni critica infondata non fa altro che arrecare disagio a chi ha dato il massimo per la sua realizzazione. Rimandiamo al mittente tali affermazioni e invitiamo tutti a visitare la mostra, ricordando che sarà possibile votare le opere fino al 6 gennaio. Nella stessa giornata, nel pomeriggio, si terrà la cerimonia di premiazione, che celebrerà il lavoro e l’impegno di tutti i partecipanti. Ringraziamo i ragazzi del servizio civile per il prezioso supporto che stanno offrendo all’interno della struttura, e tutti coloro che hanno già visitato e apprezzato questa iniziativa»

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin