« Accogliamo il nuovo anno – dichiarano ad una voce il presidente dell’E.A.R. Teatro di Messina Orazio Miloro ed il sovrintendente Gianfranco Scoglio – consapevoli di avere oggi un Teatro protagonista delle politiche culturali del territorio. Un Teatro che si presenta in gran forma pronto a coinvolgere l’intera comunità che in maniera calorosa è tornata a frequentare le nostre Sale, facendo del Vittorio Emanuele un riferimento nel panorama regionale e nazionale . Saluteremo il nuovo anno con la grande musica che sarà eseguita dalla nostra Orchestra vera protagonista dell’anno appena trascorso e del primo concerto inaugurale del 2025, ed orgoglio della nostra governance ».

Da rimarcare, poi, la presenza del soprano Linda Campanella , tra le più belle voci del panorama non solo italiano, che interpreterà l’aria di Giulietta da “Romeo e Giulietta” di Gounod, l’aria di Musetta da “La Bohème” di Puccini, l’aria di Adele dal “Pipistrello” di Strauss e “Voci di primavera”, ancora di Strauss (valzer che sarà proposto nella versione per voce e orchestra).

Innanzitutto per la presenza, sul podio, del maestro Matthias Fletzberger , viennese doc, che dirigerà l’Orchestra del Teatro peloritano. Una presenza, quella della prestigiosa “bacchetta” austriaca, voluta dal direttore artistico Matteo Pappalardo , che conferisce ulteriore spessore a un appuntamento atteso e sentito che, nel corso degli anni, ha saputo ritagliarsi un posto importante nel cuore dei messinesi, i quali puntualmente tornano a gremire il Vittorio Emanuele.

Sarà un’edizione di particolare pregio quella del Concerto di Capodanno , che si terrà al “ Vittorio Emanuele ” mercoledì 1 gennaio 2025, alle 19. Per molteplici ragioni.

