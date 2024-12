La Svincolati Milazzo chiude il 2024 al terzo posto in classifica nel campionato di serie B interregionale. I mamertini si sono congedati dal proprio pubblico, per quest’anno, con la bella prestazione nella sfida con la Viola Reggio Calabria che però non è valsa la vittoria. I ragazzi di Coach Priulla sul +10 a 3’20 dalla fine sono stati raggiunti nelle ultime battute e poi superati dalla capolista soltanto dopo un tempo supplementare.

Una gara che ha registrato il record stagionale di presenze al Pala Milone, con il pubblico milazzese ed anche dell’hinterland che ha sospinto la Svincolati per l’intero match. Molte le società sportive locali che hanno accolto l’invito della compagine del presidente Giambò, supportata dal Movimento Sportivi Milazzesi, a presenziare al big match con i calabresi. Alla ripresa del campionato, il 5 Gennaio, i Milazzesi andranno a Matera per provare a tornare al successo. Vittoria che avvicinerebbe i biancoblù alla matematica certezza di chiudere tra le prime sei per poi disputare la seconda fase, i Play In, che prevede l’incrocio con il girone campano-pugliese. Nuova fase che solo al termine decretera’ le otto squadre che andranno ai Playoff.. Si prospetta un 2025 con tanta carne al fuoco e con la Svincolati Milazzo vogliosa di fare bene

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin