Un momento di grande emozione che ha unito simbolicamente il porto e la città di Milazzo con le oltre 50.000 persone, invisibili agli occhi della maggior parte, che ogni anno transitano nelle acque portuali a bordo delle navi. Un gesto che ha voluto ricordare l’importanza del lavoro marittimo e l’umanità di coloro che, quotidianamente, navigano per mantenere il commercio globale in movimento.

I marittimi hanno ricevuto, oltre ai pacchi, parole di incoraggiamento e conforto spirituale dal sacerdote dell’Apostolato del Mare che si è reso disponibile per servizi di assistenza in favore dei membri dell’equipaggio, spesso di culture e tradizioni differenti. A bordo delle tre navi erano presenti, infatti, marittimi italiani, filippini, rumeni, equadoregni ed Ucranini.

Tutti insieme, si sono recati a bordo di tre navi cisterna, ancora in rada dopo il periodo di maltempo dei giorni scorsi, grazie alla preziosa collaborazione della Corporazione dei Piloti del Porto di Milazzo, che ha messo a disposizione le proprie unità navali. L’iniziativa è stata anche possibile attraverso il sostegno concreto di un esercizio commerciale di Milazzo e alla partecipazione del Lions Club di Milazzo, che ha contribuito alla confezione dei pacchi ed alla distribuzione a bordo.

Settanta pacchi natalizi, contenenti prodotti alimentari e altri beni di prima necessità, sono stati distribuiti a bordo delle navi, come segno di apprezzamento e solidarietà verso gli equipaggi. Un’iniziativa che ha visto coinvolti numerosi attori locali, in particolare la Capitaneria di Porto di Milazzo guidata dal comandante Alessandro Sarro , l’amministratore comunale (era presente l’assessore Antonio Nicosia , l’associazione Stella Maris, la Delegazione Diocesana dell’Apostolato del Mare di Messina, la cappellania del porto.

I membri del Comitato hanno voluto portare un gesto di vicinanza e sostegno a quei lavoratori che, lontani dalle loro famiglie, trascorrono il Natale e le altre festività in mare.

Il Comitato Territoriale del Welfare della Gente di Mare di Milazzo ha organizzato una significativa iniziativa di solidarietà in favore dei marittimi imbarcati sulle navi in sosta nella rada del porto di Milazzo.

