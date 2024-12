«Abbiamo assistito con soddisfazione alle diverse iniziative di varie associazioni che nel periodo natalizio hanno portato doni ai bambini ricoverati al Fogliani – precisa il capitano Del Basso – Deve renderci orgogliosi appartenere ad una comunità così premurosa e generosa. Dal canto nostro, l’Arma dei Carabinieri di Milazzo ha pensato che potesse essere un messaggio parimenti significativo quello di andare a salutare i bimbi della corsia pediatrica successivamente alla celebrazione del Natale: può capitare che, dopo i fasti del 25, ci si possa sentire un po’ soli, pertanto l’intento era di continuare sul percorso già virtuosamente tracciato da altri cittadini e mostrare ancora vicinanza alle sfortunate famiglie costrette a trascorrere questo periodo, che dovrebbe essere di gioia, in corsia”.

«È stata una visita bellissima – precisa Ada Betto – io purtroppo ero in servizio a Lipari ma so che la mattinata trascorsa dai bambini con il capitano Del Basso è stata fantastica. È stato un gesto bellissimo»

Il capitano accompagnato dal Comandante della Stazione Carabinieri di Milazzo, Lgt.C.S. Antonino Gringeri e con Comandante e Vice Comandante della Sezione Radiomobile, Mar.Ord. Luigi Prizzi e Brig. Angelo Aliquò, ha fatto il giro delle stanze per salutare tutti i bambini tra foto e sorrisi.

Una visita speciale oggi al reparto di pediatria dell’ospedale Fogliani di Milazzo. Nuovi regali per i bambini ricoverati nel reparto milazzese diretto da Ada Betto. Questa volta consegnati personalmente dal capitano Alberto del Basso, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Milazzo.

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

