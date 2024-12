Parola d’ ordine: riciclo e riutilizzo. Le società partecipate del Comune pronte ad affrontare le sfide del futuro per una città ecosostenibile. Il messaggio partito dal talk show della sala Sinopoli del teatro.

L’ Azienda trasporti è pronta a potenziare la sua flotta green elettrica e pensa addirittura agli autobus alimentati ad idrogeno, Messinaservizi vuole andare oltre le percentuali di differenziata che hanno assegnato a Messina la settima posizione in Italia e l’Amam sta lavorando ad un progetto che vede possibile l’ utilizzo dell’ acqua che proviene dal depuratore.

Le società partecipate del Comune sono pronte alle sfide che sono alle porte e che hanno come obiettivo una città ecosostenibile. Basti pensare che nei prossimi anni i tessuti andranno trattati in maniera diversa per evitare che finiscano per inquinate interi continenti.

Lo spirito dell’ Eco Village sorto attorno al Teatro Vittorio Emanuele in quel borgo natalizio che rende magica l’atmosfera, per un pomeriggio, si è trasferito in un talk e ha acceso il dibattito tra istituzioni, formazione e scienza. Nella sala Sinopoli un agorà dove sono stati sviluppati molti progetti. A fare gli onori di casa il presidente dell’Ente teatro Orazio Miloro che ha annunciato in tema green l’ imminente completamento di un impianto fotovoltaico sul tetto del Vittorio che renderà l’ente quasi completamente autonomo dal punto di vista energetico.

Filo conduttore di due panel che sono stati condotti dal giornalista Emilio Pintaldi la crescita sostenibile e la transizione ecologica. Nel primo talk il tema l’ecosistema di comportamenti per due grandi obiettivi: ottimizzare e ridurre ospiti la presidente di Messinaservizi Maria Grazia Interdonato, Salvatore Raciti, ingegnere ed esperto in ambiente ed energia, Alessandro Lupini e Massimiliano Leonardo, della società LEO Ambiente srl, Roberto Romeo professore associato di chimica organica, Paolo Alibrandi, presidente Amam spa, Carla Grillo, presidente Atm.

Tra i due panel l’ intervista alla giornalista scrittrice Serena Manfrè che, nel ricordare il padre, il regista Walter, ha proposto all’ amministrazione l’ idea di mettere in piedi una sorta di teatro diffuso all’ interno del rione Ogliastri in quelli che suo padre (che nacque proprio in quel quartiere) palcoscenici naturali.

Titolo del secondo Talk Agricoltura circolare: quando gli scarti innescano circuiti virtuosi. Ospiti Marco Giunta socio e responsabile dipartimento produttivo Ecos Med; Antonella Sidoti, presidente della Fondazione ITS Albatros, Piero La Tona, dirigente scolastico Minutoli; Gabriella Gentile, biologa, in rappresentanza della società Terminter srl. Proprio da Giunta l’ interessante progetto di riutilizzo degli scarti della birra utili nel settore agricolo. Il preside del Cuppari La Tona e la presidente dell’ Albatros hanno illustrato tre progetti di ricerca portati avanti in sinergia dalle due istituzioni nel solco di un’ agricoltura sempre più moderna e rispettosa dell’ambiente.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin