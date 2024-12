Maltempo, chiusa la via Dalmazio Birago. A causa del vento pericolante una grata in ferro

Via Dalmazio Birago chiusa. La strada, accanto l’ingresso principale dei Mulini Lo Presti, è stata provvisoriamente interdetta al traffico a causa di una grata in ferro smantellata dal forte vento di oggi e in questo momento pericolante.

Sul posto la Polizia Locale che sta gestendo la viabilità in attesa dell’intervento dei Vigili del Fuoco.

Il vento ha causato danni anche alla piscina comunale, il tetto è stato scoperchiato dalle forti raffiche.

