E’ disponibile su Amazon l’opera prima di Davide Nostro “Il Pesce Spada e la Ragazza”, una fiaba ambientata nello stretto di Messina che narra di un amore molto particolare. La pubblicazione di 41 pagine è composta da brevi testi accompagnati in ogni pagina da disegni realizzati da Martina Biondini che per scelta sono stati lasciati in bianco e nero in modo da poter essere colorati sia dai bambini che dagli stessi adulti.



Le immagini raffigurano lo stretto di Messina nei suoi punti più suggestivi, dalle spiagge al pilone, alla zona falcata, e, nel cuore di queste, naviga una barca a vela con a bordo una ragazza ed un pescatore alla quale si avvicinerà un pesce spada.



La vicenda raccontata da Davide Nostro, ruoterà attorno a questo incontro “incredibile” fra la giovane donna ed il pesce spada. Una narrazione delicata e fiabesca, una metafora dell’amore in cui non solo sarà facile ritrovarsi, ma anche dare allo stesso finale della fiaba ognuno un significato personale e magari diverso. Insieme alla editor Ambra Stancampiano l’autore ha dato vita ad un lavoro che vuole essere allo stesso tempo “un attimo di leggerezza ed un momento di riflessione” tutto questo grazie ad un sogno che lo ha spinto, dalla sera alla mattina, a realizzare quest’opera in modo molto spontaneo con la sola finalità di liberare i suoi sentimenti, affinché questi possano fare breccia nel cuore delle persone in un momento così particolare come ad esempio è il Natale.

Non a caso “Il Pesce Spada e la Ragazza” proprio per le sue caratteristiche può essere una speciale idea regalo da donare a chi si ama ed ai propri affetti più veri. E’ ideale da regalare ai bambini per esaltare con i disegni la loro fantasia ed a trasformarlo in un gioco ed è ideale anche per quegli adulti più romantici per i quali l’amore è davvero un sentimento che vale la pena vivere sempre, pure nelle condizioni più difficili.

Una fiaba, un messaggio ed un racconto nel quale ritrovarsi. Questo ha creato Davide Nostro, fisioterapista in un proprio centro a Messina ma che scrive lettere e poesie da numerosi anni. Singolare il fatto che l’autrice dei disegni li abbia realizzati senza aver visto i luoghi dello stretto se non nelle fotografie e calandosi dunque nel pieno del racconto dell’autore incastonando mare e terra all’interno della vicenda fiabesca.

