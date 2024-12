Per discutere e deliberare per il documento unico di programmazione 2025-2027 il presidente Alessandro Oliva ha convocato il consiglio comunale in adunanza straordinaria oggi, 23 dicembre, alle 19.

Un argomento particolarmente atteso che si muove in linea con l’anno di riferimento nell’attuazione del programma dell’amministrazione per il 2025, e che consentirà quindi di poter dare risposte concrete alle attese della cittadinanza, così com’è nelle intenzioni del sindaco Pippo Midili, che intende pervenire alla votazione del documento contabile entro fine anno. Previsioni a questo punto che non potrebbero essere deluse e che rappresentano di certo la migliore conclusione di un anno svoltosi all’insegna di una intensa attività amministrativa, segnata dalla realizzazione di molte opere pubbliche, dalla soluzione di diversi servizi, dal migliore assetto dato all’apparato burocratico del Comune, dalla messa in opera di ulteriori interventi destinati a portare a termine, entro la fine della legislatura.

Realizzazioni che erano state previste nel suo programma di governo e la cui esecuzione, come quelle che ci sono già state fino ad oggi e tutte finalizzate al conseguimento della rigenerazione urbana, potrà avvenire ancora con somme intercettate e finanziamenti conseguiti da Palermo e Roma, “capitalizzando – come ha detto il sindaco – il lavoro degli Uffici che in questi anni hanno prodotto una notevole progettualità che mai c’era stata prima al Comune di Milazzo”.

Il documento contabile, con i richiesti pareri di regolarità tecnica e contabile, della commissione consiliare e del collegio dei revisori dei conti, è quindi pronto ad affrontare l’atto conclusivo con il voto del consiglio comunale, che, prima di chiudere la sessione consiliare, dovrà approvare anche una nuova variazione di bilancio.

