Si è svolto a palazzo dell’Aquila un incontro tra il sindaco Pippo Midili e Gianfranco Caruso, Coordinatore del Circolo di Milazzo del Movimento Politico Culturale “Partiamo da Qui”, con l’obiettivo di stringere un accordo per proseguire il cammino insieme, basato su principi di collaborazione, progettualità condivisa e crescita per la comunità milazzese. «Il nostro impegno – ha dichiarato il Coordinato del Circolo Gianfranco Caruso – è sempre stato quello di dare voce alle esigenze dei cittadini e proporre soluzioni reali per il territorio. Con questo accordo, confermiamo la nostra volontà di contribuire in modo attivo al miglioramento di Milazzo, mantenendo la nostra identità e lavorando in sinergia con l’Amministrazione Comunale».

«Questo accordo segna un passo significativo per Milazzo – ha aggiunto il sindaco Pippo Midili -. Con il Movimento ‘Partiamo da Qui’ condividiamo la visione di una città che cresce attraverso progetti concreti e partecipazione attiva, lavorano per lo stesso obiettivo: il bene della nostra comunità. Sono certo che questa collaborazione porterà risultati tangibili e positivi».

Con il Coordinatore attuale Gianfranco Caruso, anche Adriano Falletta e Felice Nania, quest’ultimo già Coordinatore cittadino del movimento ha voluto sottolineare l’importanza del momento nello scenario politico locale e non solo. «Questo è un giorno importante per Milazzo. La collaborazione tra il Movimento e l’amministrazione rappresenta una svolta per il nostro territorio, perché riteniamo che lavorando insieme per il bene comune, possiamo fare la differenza» – ha dichiarato Felice Nania.

