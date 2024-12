Proseguono le iniziative del programma natalizio varato dall’amministrazione comunale e coordinato dall’assessore alle Attività produttive, Angelo Maimone.

Oltre alla pista di ghiaccio domani tornano i momenti di animazione in via Medici con Babbo Natale e poi alle 19 al Duomo col concerto della scuola “La chiave del ritmo”.

Continua a ricevere apprezzamenti, intanto, all’ex ritrovo Diana, la mostra dei presepi realizzati dai bambini della scuola dell’infanzia, dai ragazzi delle scuole medie e dagli istituti superiori, ora esposte per il pubblico. La promotrice Verdiana Venuto di E20Divini ha evidenziato come «docenti e ragazzi si siano messi in gioco per regalare alla città un momento di creatività e condivisione importante».

Oggi (dalle 17) appuntamento col “Presepe vivente” all’interno del Castello promosso dall’associazione teatrale “Borgo Antico” guidato da Enzo Paci. Si tratta di uno degli appuntamenti più seguiti in Sicilia anche per il coinvolgimento di oltre 170 figuranti. Rispetto agli anni scorsi ci saranno nuovi allestimenti. Oltre ai quadri tematici come l’Annunciazione, Erode, la Natività, le casette all’interno del Mastio saranno notevolmente arricchite, dando spazio a piccoli musei delle arti e dei mestieri con l’esposizione dei vari attrezzi. Previste anche animazioni con lo spettacolo del fuoco a cura di Nino Scaffidi, il “Trampolaio Matto” e le “Onde sonike”.

Il presepe sarà visitabile dalle 17 fino alle 21,30 e, dopo l’appuntamento di domani sarà riproposto il giorno di Santo Stefano, domenica 29 e il 6 gennaio.

