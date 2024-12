È in programma il 27 dicembre alle 18 a Palazzo D’Amico la presentazione del libro “Stai Fuori!” (Dedalo Edizione) e scritto dal ricercatore milazzese in immunologia Alessandro Foti al Max Plank Institute di Berlino.

Parteciperanno all’evento il collaboratore de ilSicilia.it Joska Arena e il consigliere comunale di Milazzo Antonio Foti che introdurrà e modererà l’evento.

Alessandro Foti ha partecipato alla trasmissione Presa Diretta del 2022 intitolata Cervelli in fuga. È stato intervistato da Berlino da Riccardo Iacona.

«Negli ultimi anni – Alessandro Foti – migliaia di giovani, molti dei quali con una formazione specifica, hanno lasciato l’Italia con un biglietto di sola andata. Non possiamo non evidenziare una serie di record negativi sulla condizione giovanile, dall’occupazione all’istruzione, dai salari alla crisi delle università e della ricerca».

Questo libro non è nient’altro che un viaggio all’interno del fenomeno dell’evasione degli italiani all’estero, la “fuga dei cervelli”, visto non come un dramma irreparabile, ma come un segnale di allarme di problemi più profondi.

