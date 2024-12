Per i bambini del reparto di pediatria dell’ospedale di Milazzo oggi sono arrivati nuovi regali. Questa volta accompagnati da un coro silenzioso che ha portato all’interno delle stanze ospedaliere una ventata di felicità. Proprio così. Oggi, a varcare la porta del reparto pediatrico, sono stati proprio gli ultras sostenitori della squadra di calcio del Milazzo. I gruppi Gioventù Vecchie Maniere e il nuovo nato Passione e Fedeltà, abituati a urlare il loro entusiasmo tra gli spalti dello stadio Marco Salmeri, stamattina sono entrati in rigoroso silenzio nel reparto diretto da Ada Betto portando tantissimi regali di Natale per i piccoli ricoverati.

Un bellissimo colpo d’occhio. «Quando ho ricevuto la telefonata – confessa la dottoressa Betto – sono rimasta positivamente meravigliata. Vi ho sempre immaginati lontano da questo mondo, invece, sto vedendo qui davanti a me tutta la vostra sensibilità verso i nostri bambini». I regali sono il frutto di donazioni personali da parte dei due gruppi organizzati e della vendita di biglietti il cui ricavato è stato utilizzato per gli acquisti. E non sono stati donati solo giocattoli ma anche strumentazione utile per il reparto di Neonatolgia. Alla consegna era presente anche la dottoressa Chiarello, dirigente medico.

«Eppure – continua Ada Betto – voi vivete di sport e lo sport è salute e prevenzione. Quindi per nulla lontani da questo mondo».

Non è la prima volta che gli ultras milazzesi si occupano del sociale. Nel 2020 in pieno covid si sono occupati di organizzare una colletta alimentare e l’anno prima hanno contribuito alla raccolta fondi per salvare Luca, un bambino milazzese che aveva bisogno di un intervento chirurgico. Qualche anno dopo si sono schierati a favore dei medici e infermieri dell’ospedale di Milazzo esponendo uno striscione. E ancora in passato si sono prodigati per ripulire il Capo.

Durante la mattinata altri giocatolli sono arrivati dentro il reparto. Un secondo momento di grande solidarietà ha illuminato la pediatria dell’Ospedale Fogliani. Francesco Smedile, presidente del Leo Club Milazzo e dell’Associazione La Fenice Milazzo, accompagnato dalla socia Silvia Pino, dal responsabile del gruppo All-In e dall’assessore alle politiche giovanili Francesco Coppolino, ha consegnato ai piccoli pazienti una generosa donazione di giocattoli.

I regali, frutto di una raccolta organizzata nei giorni scorsi nella sede dell’associazione La Fenice hanno regalato sorrisi e momenti di gioia ai bambini ricoverati. L’iniziativa, resa possibile grazie alla partecipazione di numerosi cittadini e volontari, testimonia l’importanza della collaborazione tra associazioni, istituzioni e comunità per portare un po’ di luce nei momenti difficili.

Durante la consegna, Francesco Smedile ha espresso la sua gratitudine per il successo dell’iniziativa e ha dichiarato: «Questi giocattoli rappresentano molto più che semplici doni: sono un gesto di vicinanza e calore umano verso chi sta affrontando un momento delicato. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno contribuito, dimostrando che la nostra comunità sa rispondere con grande generosità. Il sorriso di un bambino è il regalo più bello per tutti noi».

L’Assessore Coppolino ha invece sottolineato l’importanza di queste iniziative, ribadendo l’impegno dell’amministrazione comunale nel sostenere progetti di solidarietà sul territorio.

Insomma una mattinata che è stata l’occasione per ribadire quanto sia importante costruire una rete di supporto per chi si trova in difficoltà, partendo proprio dai più piccoli, per i quali ogni gesto può fare la differenza.

Qualche giorno fa un’altra donazione è stata fatta dal rappresentante dell’Itet Leonardo da Vinci di Milazzo, Francesco Pinizzotto della V BTL.

«E’ venuto a trovarci – conclude Ada Betto – e a portare per i piccoli degenti i giocattoli che sono stati raccolti il 18 dicembre durante la manifestazione Davincisolidale. Quest’anno sono stati veramente tante le donazioni che abbiamo ricevuto. I primi sono stati gli studenti la lista studentesca Restart che con la loro iniziativa hanno attirato l’attenzione di tutta Milazzo».

Domenica scorsa il reparto di pediatria è stato anche visitato dai supereroi acrobatici che hanno regalato ai bambini non solo giocattoli ma una mattinata di grande divertimento.

