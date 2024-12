Chiuso per irregolarità sanitarie un altro locale di Milazzo. I controlli della Polizia Locale

La Polizia Locale chiude un altro locale a Milazzo per irregolarità sanitarie. È il secondo a distanza di poco più di quindici giorni.

Ad inizio dicembre, infatti, l’Asp di Milazzo in attività congiunta con la Polizia Locale guidata dal comandante Giacomo Villari a seguito di controlli ispettivi ha disposto la chiusura di un locale e multato il titolare (5000 euro di sanzione).

Il provvedimento è arrivato dopo aver riscontrato diverse irregolarità sanitarie in materia di pulizia dei locali e corretta conservazione degli alimenti.



La seconda chiusura, invece, risale a ieri disposta dopo i controlli della Polizia Locale andati avanti per ore.

A quanto pare, come nel primo caso, si tratta di un locale asiatico

I controlli delle attività commerciali milazzesi andranno avanti ininterrottamente per garantire ai cittadini sicurezza e igiene.

