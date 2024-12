Un Dono per tutti che fa del bene a ciascuno di noi.

Significativo il gesto con il quale la comunità milazzese sembra dare avvio ad un circolo virtuoso: volontari cittadini che, quale ringraziamento per la donazione di sangue, ricevono la colazione offerta da altri cittadini; persone che, a loro volta, potrebbero aver bisogno di quello stesso sangue donato.

Quale ristoro per i donatori, i ciambelloni fatti in casa della signora Silvestri, moglie del Presidente dell’AVIS di Milazzo e svariati cornetti ripieni, gentilmente offerti da Nadir Cafè, bar di Piazza Roma.

Accolti dalle esperte mani di medici e operatori dell’Avis, nell’arco della mattinata sono state raccolte decine di sacche di emocomponenti, prontamente inviate presso il centro trasfusionale dell’ospedale “Barone Ignazio Romeo” di Patti per la successiva conservazione.

In una ventosa mattinata di dicembrina, oggi i militari della Compagnia Carabinieri di Milazzo, insieme a cittadini già donatori, hanno onorato l’iniziativa “Un Dono per tutti” partecipando con entusiasmo alla donazione collettiva promossa da Arma dei Carabinieri e AVIS mamertina.

