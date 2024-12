L’assessore alle politiche giovanili, Francesco Coppolino ha comunicato di aver disposto la riapertura dei termini della Consulta giovanile per rilanciare un organismo ritenuto importante.

«E’ opportuno dare slancio ai giovani – ha detto l’esponente della giunta Midili -. La Consulta, in stand by da diversi mesi nonostante avesse già una sua composizione molto varia di giovani motivati e pronti a dare spazio a idee che includessero i giovani appunto all’interno del tessuto sociale del territorio, deve ripartire con tanta vivacità ed entusiasmo. Occuparmi delle consulte non solo rientra nel mio mandato ma per me diventa prioritario perché rappresenta un modo per avvicinarmi a diverse realtà territoriali e conoscerne le esigenze».

La consulta conta oggi una trentina di membri di età variabile, tra i 16 e 30 anni coprendo perciò una fascia molto ampia di giovani con esigenze sicuramente diverse ma che vanno ancora di più attenzionate.

Coppolino ha poi dato notizia del contributo concesso dalla Regione di 2719 euro da destinare proprio all’attività delle Consulte per organizzare eventi e progetti.

E il primo evento di questa nuova fase sarà domenica 22 dicembre il “Concerto di Natale Gospel” che si svolgerà nella chiesa del Sacro Cuore a Milazzo e che avrà finalità benefiche. Un ritorno in grande stile, con il coro “Voci di gioia”.

