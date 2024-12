Dopo l’inaugurazione di sabato 21 dicembre in programma alle 17.30, Villa Nastasi, uno dei luoghi simbolo della comunità milazzese, torna ad essere un punto di riferimento per la città grazie alla straordinaria collaborazione tra pubblico e privato.

«Un sentito ringraziamento – scrive in un comunicato stampa Antonio Lamberto, presidente ATS Amici di Villa Nastasi – va al sindaco Pippo Midili e all’assessore Antonio Nicosia, che hanno sostenuto con determinazione il progetto di recupero di questa villa comunale, da anni lasciata nell’incuria. Attraverso i fondi dell’Azione 7.5 del GAL Tirreno Eolie Presidente Mario Sfameni ed il prezioso contributo di risorse comunali, è stato possibile restituire alla città uno spazio sicuro e accogliente per bambini, mamme e anziani. Questo importante risultato è stato raggiunto anche grazie alla sinergia tra l’amministrazione pubblica e l’ATS Amici di Villa Nastasi, un’alleanza strategica che ha unito enti pubblici, associazioni e aziende del territorio in un modello virtuoso di collaborazione».

L’ATS, attraverso una convenzione di durata quinquennale, si occuperà della cura, della gestione e dell’organizzazione delle attività della villa, garantendo che rimanga un luogo di incontro, inclusione e benessere per tutta la comunità. A guidare questo impegno ci saranno il Dottore Antonio Lamberto, Presidente dell’ATS, la Dottoressa Annalisa Tavilla, Vicepresidente, e il Geometra Rosario Cappellano, Responsabile Operativo.

Un Modello di Collaborazione Pubblico-Privato

Il recupero di Villa Nastasi rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra pubblico e privato possa generare benefici duraturi per il territorio. L’impegno congiunto dell’amministrazione comunale, delle associazioni locali e dei partner privati ha permesso di trasformare un bene pubblico abbandonato in uno spazio che oggi rappresenta il cuore pulsante della comunità milazzese.

Grazie a questa sinergia, Villa Nastasi rappresenterà nuovamente da oggi un luogo di comunità, cultura e inclusione. Oltre ad essere un’area giochi per bambini, ospita l’Info Point Turistico e il progetto Radio in Villa, uno spazio dedicato alla musica, all’informazione e all’inclusione sociale.

Domenica 22 dicembre, Villa Nastasi ospiterà una giornata natalizia unica, resa possibile anche grazie al fondamentale supporto di Fondazione Mediolanum, che si conferma un charity partner essenziale per promuovere inclusione e solidarietà.

Questa giornata natalizia si inserisce nel più ampio progetto Amici di Villa Nastasi, che continuerà a promuovere e valorizzare la villa nei prossimi cinque anni. Invitiamo imprenditori, aziende e cittadini a unirsi a questo percorso, contribuendo a rendere Villa Nastasi un modello di partecipazione e collaborazione per tutta la città di Milazzo.

Il Sostegno di Fondazione Mediolanum

Fondazione Mediolanum, da oltre 20 anni impegnata nella tutela dell’infanzia e nella promozione di iniziative educative e sociali, ha deciso di sostenere con entusiasmo il progetto solidale del Kiwanis Club Città del Capo di Milazzo. A rappresentare la Fondazione, la dottoressa Giuseppa Scichilone che, con sensibilità e dedizione, si impegna costantemente a creare sinergie con il tessuto locale per valorizzare e rafforzare il ruolo della Fondazione come punto di riferimento di programmi atti a migliorare il benessere dei bambini in situazioni di fragilità, sempre attraverso interventi mirati a favorire socializzazione e inclusione.

Grazie al contributo di Fondazione Mediolanum, 40 bambini in difficoltà, segnalati dai Servizi Sociali del Comune di Milazzo, avranno l’opportunità di beneficiare gratuitamente di esperienze uniche con la Radio in Villa con Radio Milazzo e Radio Splash, di fare sport ed essere controllati con il contributo ulteriore degli Svincolati del Presidente Riccardo Giambò, di risolvere problemi di stima grazie alla cura del corpo anche grazie al Dottore Giuseppe Geraci Biologo Nutrizionista, vivendo momenti di gioia, condivisione ed inclusione.

FONDAZIONE MEDIOLANUM EF

Fondazione Mediolanum nasce nel 2001 con l’obiettivo di sviluppare le principali attività in ambito sociale del Gruppo bancario Mediolanum. Dal 2005 si concentra su progetti dedicati all’infanzia in condizione di disagio in Italia e nel Mondo, bilanciando le proprie risorse fra i seguenti ambiti: assistenza, istruzione, sanità, ricerca, diritti. Dal 2023 la Fondazione è iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con la qualifica giuridica di ente filantropico all’interno della più vasta categoria ETS (Ente del Terzo Settore). Con la Mission “Educare alla libertà affinché i bambini di oggi possano essere gli adulti liberi di domani”, dal 2005 al 2023, sono stati sostenuti 1247 progetti erogati 37,3 milioni di euro e aiutati a crescere oltre 221.000 bambini in condizioni di disagio in Italia e in 54 Paesi nel mondo, con l’obiettivo di arrivare ad aiutare 300.000 ragazzi entro il 2030. www.fondazionemediolanum.it

Un Natale di Solidarietà e Collaborazione

L’organizzazione dell’evento vede il coinvolgimento del Kiwanis Città del Capo del Presidente Avvocato Francesco Sciacca, dell’associazione L’altra Milazzo del Presidente Marco Vitale organizzatori del Milazzo Film Festival che vedrà la prossima edizione dal 6 al 9 Marzo 2025, e dell’Ecomuseo Chersoneso d’Oro, membri dell’ATS Amici di Villa Nastasi. Questo progetto pubblico-privato non solo si prende cura della villa, ma promuove attività per il benessere dell’intera comunità, con il supporto di aziende e professionisti locali.



«Un ringraziamento speciale – continua – va all’assessore Natascia Fazzeri, al Direttore del 6° Dipartimento Filippo Santoro, e al Dirigente Domenico Lombardo, che hanno contribuito con il loro impegno e la loro visione a rendere possibile questa iniziativa.

Il Programma della Giornata

La festa prenderà il via alle 10 per concludersi alle 18 con un programma ricco di attività e momenti magici:

• Ore 10:00: Babbo Natale e l’Elfo accoglieranno i bambini con caramelle e sculture di palloncini.

• Ore 10:00: Grazie alla generosità de il Tuppo di Francesco Lo Presti, partner privato del progetto, i piccoli ospiti potranno gustare i deliziosi mini tuppi fritti con Nutella.

• Ore 10:30: Presentazione del progetto “Radio in Villa” del Kiwanis Club Città di Milazzo con Fondazione Mediolanum e la presenza delle autorità Kiwaniane.

• Ore 11:30: La Pietro Mascagni Junior Band, guidati dal Maestro si esibirà in un concerto di musiche natalizie, regalando emozioni uniche.

• Ore 16:00: Una Parata di strumentisti in chiave natalizia, intratterranno i presenti con esibizioni dal vivo.

• Ore 16:30: Due Elfi accompagneranno il corteo distribuendo palloncini e doni per i bambini.

• Ore 18:00: Chiusura delle attività

Per informazioni e aggiornamenti: ATS Amici di Villa Nastasi

• Social: https://www.facebook.com/profile.php?id=61561791924621

• WEB: https://www.amicidivillanastasi.it/

