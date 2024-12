Il sindaco Pippo Midili invita i cittadini a tenere dei comportamenti prudenti e a prestare la massima attenzione anche per il rischio di crollo di alberi, pali della luce e cartellonistica.

«Gli ultimi aggiornamenti dei modelli numerici – spiega Visalli – intensificano ulteriormente la burrasca di Ponente/Maestrale e la conseguente mareggiata. Tra il tardo pomeriggio di venerdì e la notte di sabato sono attese raffiche superiori ai 100 km/h e onde alte anche 6-7 metri sul Mar Tirreno. Sarà un episodio molto veloce ma potenzialmente in grado di arrecare danni. Consiglio quindi nuovamente di fare attenzione agli spostamenti e di mettere al riparo cose che possono facilmente volare via».

