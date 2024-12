Domenica 22 dicembre, alle 12.30, la popolarissima attrice Vanessa Gravina

visiterà la casa-famiglia del Cirs di via Mons. Francesco Bruno. La Gravina, che in questi giorni sarà in città per il suo spettacolo teatrale “Testimone d’accusa”, in scena al Teatro Vittorio Emanuele, ha accettato con

entusiasmo e partecipazione l’invito della presidente del Cirs Maria Celeste

Celi, coniugando così la sua attività di artista con l’impegno sociale.



Si consolida sempre più dunque il rapporto dell’Ente con la produzione e il cast de “Il paradiso delle signore”, la fortunatissima serie di Rai 1 che nel 2023 e nel 2024 è stata insignita anche del Premio Adolfo Celi, promosso e organizzato proprio dal Cirs.



In questi anni sul palco del Premio Adolfo Celi sono saliti, oltre al produttore della serie Giannandrea Pecorelli, gli attori del cast Alessandro Tersigni, Pietro Masotti, Roberto Farnesi, Antonella Attili, Emanuel Caserio e Gloria Radulescu, che è stata anche nominata madrina della casa-famiglia nel corso

dell’ultima edizione dell’evento.

Tutti gli artisti hanno avuto modo di visitare la struttura toccando con mano la realtà Cirs e apprezzando il lavoro svolto in favore delle donne e dei bambini ospitati.



Una rappresentanza del Cirs, inoltre, nell’ottobre scorso ha partecipato alla

mostra allestita a Roma in occasione delle 1000 puntate del “Paradiso” e ha

visitato il set incontrando Vanessa Gravina, una carriera straordinaria divisa tra Cinema, teatro televisione, e che nella soap è l’amatissima contessa Adelaide di Sant’Erasmo.

«Apprezziamo moltissimo – ha detto la presidente del Cirs Maria Celeste Celi – i temi trattati dalla serie, in particolare quelli legati all’emancipazione femminile, affrontati con leggerezza, ma anche con incisività. Si tratta di un lavoro importante che aiuta a sensibilizzare il grande pubblico su argomenti

complessi, che noi al Cirs affrontiamo quotidianamente, e favorisce e sollecita

iniziative a sostegno dei servizi per le donne in stato di disagio o vittime di violenza e del loro inserimento nel mondo del lavoro. Anche la prossima visita di Vanessa Gravina – ha concluso – ci conferma la grande attenzione verso questi temi e rappresenta un ulteriore attestazione di stima nei confronti del Cirs e

del suo ruolo»











Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin