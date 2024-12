Il consigliere comunale di opposizione Damiano Maisano, dopo aver depositato agli uffici di palazzo dell’Aquila una richiesta di accesso agli atti per verificare l’iter della pratica relativa al villino stile Liberty di via Cumbo Borgia, ha presentato anche una interrogazione.

Nel documento espone diversi dubbi che vuole chiariti, tra i quali “i motivi per cui il Comune, nonostante la Scia riportata nella cartellonistica affissa all’esterno dell’area interessata dai lavori di cui in oggetto, riporti la data del 06/10/2023, ovvero oltre un anno fa, abbia riscontrato la difformità dell’intervento rispetto al piano particolareggiato del centro storico e sia conseguenzialmente intervenuto per la sospensione dei lavori solo in data 15 novembre 2024, quando già si era, peraltro, proceduto alla parziale demolizione dello storicoimmobile».

