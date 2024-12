Un intervento alla schiena che avrebbe dovuto rendere la sua vita migliore. Invece Maria, undicenne di Pace del Mela si è spenta a Trieste. In ospedale. Proprio dopo questa operazione, ormai inevitabile, per il suo stato di salute.

Maria frequentava la I B del plesso Marconi della scuola secondaria dell’istituto comprensivo di Pace del Mela.

Una ragazzina sempre sorridente, dolcissima. Da sempre costretta a vivere su una sedia a rotelle, era amata da tutti. La famiglia, proprietaria di uno storico tabacchino che si trova sulla nazionale di Giammoro, è molto conosciuta in tutta la zona.

Quando ieri è arrivata la notizia, l’intera comunità si è chiusa nel dolore e nel silenzio. Tutte le manifestazioni scolastiche previste per il Natale sono state annullate in segno di lutto.

Il sindaco Mario La Malfa, ha sospeso, infatti, subito il giro delle scuole in programma per oggi per consegnare i panettoni ai bimbi e proclamerà il lutto cittadino nel giorno dei funerali.

«Siamo sgomenti per quanto accaduto – ha detto La Malfa – La famiglia di Maria è molto conosciuta e rispettabile, composta da persone per bene che vivevano per la figlia. Siamo tutti molto scossi qui a Pace del Mela e Giammoro perché era una bambina piena di vita, molto attiva e presente a tutte le manifestazioni del paese».

Parole di cordoglio anche dalla dirigenza del Liceo Impallomeni di Milazzo dove la mamma di Maria insegna.

«La Dirigente Scolastica, i Docenti, il Personale ATA, gli Studenti dell’Istituto “G.B. Impallomeni” – è stato scritto sul sito della scuola – si uniscono al dolore della professoressa Manna per la grave perdita di Maria. Possa la luce del Paradiso illuminare la sua piccola anima in eterno».

Non ancora stabilita la data del funerale. Si attende intanto il rientro del feretro nella sua città.



