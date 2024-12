Domani sarà una data importante per il territorio, finalmente dopo anni di battaglie verrà inaugurata la sala di chemioterapia presso l’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto.

Ad esprimere soddisfazioni l’Associazione ADASC e il Coordinamento Ambientale Milazzo Valle del Mela che negli anni hanno più volte sollecitato l’apertura della sala di infusione per le chemioterapie ed il potenziamento delle prestazioni sanitarie in favore dei malati oncologici.



«Un altro importante tassello – dichiarano Angela Bianchetti e Antonella Di Natale – che si aggiunge all’apertura dell’unità di oncologia medica gestita con grande professionalità, umanità e cordialità dagli oncologi di Taormina»

L’ultimo appello risale a mesi addietro, quando Bianchetti e DI Natale che da anni combattono contro il cancro, hanno sollecitato la Direzione Generale dell’ASP.



«Viviamo in un territorio – dichiarato – ad elevato rischio di Crisi Ambientale con un numero abnorme di patologie ambientali riconducibili al massiccio inquinamento anche di origine industriale ed i cittadini sono costretti a sottoporsi a cure oncologiche percorrendo centinaia di chilometri con uno stress fisico non indifferente. Ci teniamo a ringraziare la direzione dell’ASP e tutte le persone che a vario titolo si sono impegnate per raggiungere questo importante obiettivo nell’esclusivo interesse dei pazienti oncologici. L’ospedale di Barcellona ha tutte le carte in regola per diventare un punto di riferimento per l’oncologia medica per l’intera fascia tirrenica e le Isole Eolie e auspichiamo un progressivo potenziamento delle prestazioni sanitarie».

