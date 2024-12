Il dipartimento regionale della Protezione civile ha assegnato al Comune di Milazzo un finanziamento di 32mila euro per l’acquisto di attrezzature e macchinari finalizzati all’espletamento degli interventi di emergenza.

Appena il mese scorso, erano state attribuite altre risorse per l’acquisto di un’autobotte e per un intervento straordinario di riparazione di quella in dotazione al Comune. Inoltre, il gruppo di volontari della Protezione civile comunale ha ricevuto l’accreditamento nell’elenco territoriale del volontariato di Protezione civile della Regione siciliana.

«In appena un anno, siamo riusciti ad operare una svolta anche in questo settore – ha affermato l’assessore Francesco Coppolino, ringraziando il sindaco Pippo Midili per l’apertura concessa al suo assessorato sin dal primo momento dell’insediamento –. Tanto lavoro e tanto impegno che grazie alla disponibilità di dirigente e funzionari del Settore hanno permesso anche a Milazzo di avere una organizzazione ben strutturata in un settore delicato come quello della Protezione civile che per un Comune deve rappresentare un punto di forza».

