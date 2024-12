Piazza Nastasi verrà inaugurata sabato 21 dicembre, alle 17.30. La cerimonia di riconsegna alla città della struttura interessata da un lungo intervento di restyling finanziato in gran parte con fondi del Gal Tirreno Eolie, è stata programmata proprio alle porte del Natale.

Un nuovo luogo di aggregazione dedicato sia ai bambini che potranno fruire dell’area giochi, sia agli adulti che potranno utilizzare quegli spazi per svolgere attività all’aperto, come lezioni di yoga, ma anche per l’esibizione di artisti di strada o semplicemente dare ai ragazzi l’opportunità di ritrovarsi in piazza per leggere un libro all’aperto.

A gestire Villa Nastasi sarà una Ats (Associazione temporanea di scopo) composta dalle associazioni Menadì, L’altra Milazzo e Kiwanis club “Città del Capo”, presentata qualche mese fa in aula consiliare, che se ne prenderà cura per cinque anni.

Rispetto al passato, la villa sarà aperta e chiusa con orari regolari. Per evitare fenomeni di degrado che si sono registrati in questi anni con i frequentatori che nelle ore serali e notturne hanno compiuto atti vandalici.

All’interno anche un infopoint a servizio dell’Ecomuseo. Anche per questo motivo la piazza riacquisterà centralità, sarà punto di riferimento per turisti e cittadini che vorranno chiedere informazioni sugli eventi previsti in città.

